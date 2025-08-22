Магнитные бури сегодня, 22 августа: что будет завтра, мигрень, бессонница

Сегодня, 22 августа, вероятность даже слабых магнитных возмущений мала. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 августа

По данным ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, в пятницу, 22 августа, на Земле ожидается спокойная обстановка — возмущений и магнитных бурь не прогнозируется.

Магнитное поле Земли будет колебаться в пределах Кр=3, и вероятность даже слабых возмущений невелика — 25%.

Кроме того, согласно прогнозам специалистов, линейный геомагнитный индекс Ap, который отражает величину геомагнитных возмущений в трехчасовом интервале, 22 августа останется на прежнем уровне — 8. Поток солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см (индекс F10.7) также не изменится и составит 110 единиц.

Ученые добавили, что завтра, 23 августа, геомагнитный фон будет в норме (N1).

Для кого опасны магнитные бури

По словам врача — терапевта-невролога Александра Евдокимова, магнитным бурям больше всего подвержены новорожденные и дети дошкольного возраста из-за незрелой структуры головного мозга. Он уточнил, что в период геомагнитных колебаний у них может сильно меняться настроение.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — рассказал Евдокимов.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии посоветовал метеозависимым людям во время геомагнитных ударов пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — отметил специалист в разговоре с NEWS.ru.

