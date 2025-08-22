Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:30

Магнитные бури сегодня, 22 августа: что будет завтра, мигрень, бессонница

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 22 августа, вероятность даже слабых магнитных возмущений мала. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 августа

По данным ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, в пятницу, 22 августа, на Земле ожидается спокойная обстановка — возмущений и магнитных бурь не прогнозируется.

Магнитное поле Земли будет колебаться в пределах Кр=3, и вероятность даже слабых возмущений невелика — 25%.

Кроме того, согласно прогнозам специалистов, линейный геомагнитный индекс Ap, который отражает величину геомагнитных возмущений в трехчасовом интервале, 22 августа останется на прежнем уровне — 8. Поток солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см (индекс F10.7) также не изменится и составит 110 единиц.

Ученые добавили, что завтра, 23 августа, геомагнитный фон будет в норме (N1).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для кого опасны магнитные бури

По словам врача — терапевта-невролога Александра Евдокимова, магнитным бурям больше всего подвержены новорожденные и дети дошкольного возраста из-за незрелой структуры головного мозга. Он уточнил, что в период геомагнитных колебаний у них может сильно меняться настроение.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — рассказал Евдокимов.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии посоветовал метеозависимым людям во время геомагнитных ударов пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — отметил специалист в разговоре с NEWS.ru.

Читайте также:

Колючий дождь и холодрыга до +9? Погода в Москве в конце августа: что ждать

Моросящий снегопад и холод до –1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Кому повысят пенсии в сентябре 2025 года, вырастут ли другие соцвыплаты

новости
магнитные бури
космос
прогнозы
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц раскрыл, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса
В Верховной Раде назвали способ уничтожить неонацизм на Украине
В США объяснили, как Зеленский подставил Украину одним решением
В Европе просят защитить «Дружбу» от Украины
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.