21 августа 2025 в 17:19

Моросящий снегопад и холод до –1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В начале осени в Москву придет резкое похолодание, заявил NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на сентябрь, ждать ли моросящих снегопадов и холода до –1 градуса?

Какая погода будет в Москве в сентябре

По словам Александра Сергеева, лето в Москве может закончиться согласно календарю, поскольку в начале сентября настанет прохладная погода.

«Первые сентябрьские дни могут поразить россиян. После пусть и не жаркого, но довольно комфортного августа начало осени станет самым настоящим испытанием на прочность. Во многих регионах, в том числе в Центральной России, резко похолодает», — сообщил он.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил NEWS.ru, что в День знаний, 1 сентября, в российской столице ожидается сухая погода, а максимальная температура приблизится к +20 градусам.

«В Москве 1 сентября будет переменная облачность. В утренние часы, где-то до полудня, будет малооблачно, потом небо будет затягиваться облаками, но обойдется, скорее всего, без осадков. Что касается температуры воздуха, максимальные ее значения в дневные часы будут приближаться к отметке в +20 градусов. Ночью температура будет около +13 градусов. Соответственно, после восхода солнца, к 9 часам, воздух прогреется до +14–16 градусов», — отметил он.

По предварительным данным метеорологических сервисов, сентябрь 2025 года в Москве начнется с теплой погоды. В первой декаде месяца дневная температура составит +20 градуса, ночная — от +14 до +16 градусов. Пик тепла ожидается 1 сентября, когда термометры покажут +20 градусов. Однако уже со второй недели сентября начнется постепенное похолодание. К 15–20-м числам дневные показатели опустятся до +12–14 градусов, ночные — до +6–9 градусов. В конце месяца с 25 по 30 сентября температура продолжит снижаться. Днем — не более +10–12 градусов, ночью — +5–7 градусов. Среднемесячная температура сентября окажется близкой к климатической норме, но с заметным контрастом между началом и концом месяца.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дожди станут частым явлением в течение месяца. Наиболее влажными ожидаются первая и последняя недели сентября. С 1 по 4 сентября прогнозируются сильные дожди с интенсивностью до 5–7 мм/час и вероятностью осадков 75–98%. В середине месяца осадки будут менее интенсивными — кратковременные дожди с количеством до 2–3 мм. К концу сентября дожди усилятся. Возможны затяжные осадки с интенсивностью 3–5 мм/час. Ветер будет умеренным. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 744–746 мм ртутного столба, что ниже нормы и может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

Таким образом, в российской столице в течение сентября моросящих снегопадов и холода до –1 градуса не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в сентябре

Сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге начнется с относительно теплой погоды. В первой декаде месяца с 1 по 10 сентября дневная температура составит +15–20 градусов, ночная — +11–14 градусов. Пик тепла ожидается 5 и 6 сентября, когда термометры покажут +19–20 градусов. Однако уже со второй недели сентября начнется постепенное похолодание. К середине месяца дневные показатели опустятся до +15–16 градусов, ночные — до +9–11 градусов. В конце месяца температура продолжит снижаться. Днем — не более +12–14 градусов, ночью — +7–9 градусов. Среднемесячная температура сентября окажется близкой к климатической норме, но с заметным похолоданием в третьей декаде.

Дожди ожидаются в Северной столице в первую и последнюю недели сентября. С 1 по 4 сентября прогнозируются затяжные дожди с интенсивностью до 5–7 мм/час и вероятностью осадков 91–95%. В середине месяца осадки будут менее интенсивными — кратковременные дожди с количеством до 2–3 мм. К концу сентября дожди усилятся. Возможны затяжные осадки с интенсивностью 3–5 мм/час. Ветер будет умеренным: 2–4 м/с с порывами до 6–7 м/с в периоды дождей, преимущественно юго-западного и западного направлений. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 743–751 мм ртутного столба, что ниже нормы и может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

