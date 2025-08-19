Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

В День знаний, 1 сентября, в Москве ожидается сухая погода, максимальная температура приблизится к +20 градусам, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, утро будет прохладным, но к полудню потеплеет, что позволит ученикам и их родителям насладиться праздником без зноя и промокшей одежды.

В Москве 1 сентября будет переменная облачность. В утренние часы, где-то до полудня, будет малооблачно, потом небо будет затягиваться облаками, но обойдется, скорее всего, без осадков. Что касается температуры воздуха, максимальные ее значения в дневные часы будут приближаться к отметке в +20 градусов. Ночью температура будет около +13 градусов. Соответственно, после восхода солнца, к 9 часам, воздух прогреется до 14–16 градусов, — пояснил Ильин.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве в начале сентября действительно ожидается по-летнему теплая погода. При этом, по его словам, после непродолжительного тепла в столицу придут сентябрьские холода.