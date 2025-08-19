Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 14:46

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Синоптик Ильин: 1 сентября в Москве не будет дождей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День знаний, 1 сентября, в Москве ожидается сухая погода, максимальная температура приблизится к +20 градусам, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, утро будет прохладным, но к полудню потеплеет, что позволит ученикам и их родителям насладиться праздником без зноя и промокшей одежды.

В Москве 1 сентября будет переменная облачность. В утренние часы, где-то до полудня, будет малооблачно, потом небо будет затягиваться облаками, но обойдется, скорее всего, без осадков. Что касается температуры воздуха, максимальные ее значения в дневные часы будут приближаться к отметке в +20 градусов. Ночью температура будет около +13 градусов. Соответственно, после восхода солнца, к 9 часам, воздух прогреется до 14–16 градусов, — пояснил Ильин.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве в начале сентября действительно ожидается по-летнему теплая погода. При этом, по его словам, после непродолжительного тепла в столицу придут сентябрьские холода.

погода
синоптики
Москва
День знаний
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
В Госдуме оценили предложение «закрыть двери» для мигрантов в ряде отраслей
Трамп ответил, будут ли американские войска присутствовать на Украине
Экс-депутат Рады дал оценку Ницой, призывающей к расправе над детьми
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.