Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 21 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае, Тверской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, T2, «Билайна», «МегаФона», Yota. Что об этом известно, в чем причина?

Где в России не работает мобильный интернет 21 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 21 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, T2, «Билайна», «МегаФона», Yota жалуются, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета не могут пользоваться поисковыми системами и загружать приложения банков, маркетплейсов и мессенджеров.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 21 августа поступило от пользователей МТС. Порядка 25% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 14% — на Краснодарский край, 6% — на Тверскую область и Приморский край, 5% — на Ярославскую область, 3% — на Московскую, Волгоградскую, Челябинскую, Рязанскую, Нижегородскую, Свердловскую, Омскую области, Санкт-Петербург, Удмуртию, Татарстан, Забайкальский и Хабаровский края, 2% — на Самарскую область.

Почему не работает мобильный интернет 21 августа

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — уточнял он.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

В случае ограничений на доступ в интернет рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — выключить и включить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например, 2G или 3G. Кроме того, при отсутствии сигнала можно вручную выбрать доступную Сеть в настройках телефона.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также при перебоях рекомендуется проверить настройки мобильной связи: для Android — через раздел «Сеть и интернет» разрешить режим 2G, для iOS — выбрать 2G или 3G в параметрах SIM-карты. В случае полной недоступности мобильных сетей специалисты советуют искать Wi-Fi-точки доступа, но пользоваться ими рекомендуется с осторожностью, ограничив ввод паролей и авторизацию в важных сервисах.

В экстренных ситуациях, если мобильная связь недоступна, можно воспользоваться городскими телефонами для вызова экстренных служб или связаться с близкими, имеющими стационарные аппараты. Также возможно использование радиостанций стандарта PMR446 для локальной связи.

