Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 августа: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 16 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов T2, «Билайн», МТС, «МегаФон» и Yota. Что об этом известно, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 16 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 16 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты T2, «Билайна», МТС, «МегаФона» и Yota сообщают, что из-за отсутствия сигнала и резкого падения скорости интернета не могут пользоваться поисковыми системами и загрузить приложения банков, маркетплейсов и мессенджеры на смартфонах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 16 августа поступило от пользователей T2. Порядка 14% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 9% — на Ростовскую область, 7% — на Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Ульяновскую, Владимирскую и Омскую области, 4% — на Башкирию, Мордовию, Санкт-Петербург, Пермский и Приморский края, Новосибирскую, Томскую Оренбургскую, Саратовскую и Челябинскую области, 2% — на Кузбасс, Мурманскую и Московскую области.

Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна» и Yota также сообщают, что у них периодически не работает мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Краснодарского края, Челябинской, Новосибирской и Самарской областей.

«Москва. Мобильный интернет полностью лег, сбои у всех операторов связи»;

«Марий Эл. Четвертый день не восстанавливается интернет. Не грузит абсолютно ничего. В поддержке говорят, что ничего сделать не могут»;

«В Краснодаре 16 августа не работает мобильный интернет. Если связь и появляется, то все равно не загружаются приложения», — пишут пользователи.

Почему не работает мобильный интернет 16 августа

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

В оперштабе Краснодарского края обратили внимание, что полноценную работу мобильного интернета операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — пояснил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Правительство Нижегородской области предупредило жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета в связи с празднованием Дня города 16 августа.

«16 августа в Нижнем Новгороде на территориях проведения праздничных мероприятий возможны ухудшения в работе мобильного интернета и связи», — говорится в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

Минцифры согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. В частности, пользоваться мобильным интернетом позволит капча, заявили в пресс-службе оператора Т2.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 17 августа: ждать ли сильных ветров и ливней

Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова

Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева