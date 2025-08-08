Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Найден способ получения доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Т2 предложил способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Несколько шагов проверки, в том числе капча, даст абонентам возможность пользоваться мобильным интернетом в условиях ограничений в связи с мерами безопасности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора Т2. Доступ будет длиться по времени в течение 12 часов.

После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование, — сказано в сообщении.

До этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко заявил, что об отключениях интернета в России будут предупреждать по СМС. По его словам, в будущем подобные длительные сбои должны вовсе прекратиться.

Ранее Минцифры подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. Глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что граждане смогут воспользоваться службами такси, доставки и услугами маркетплейсов.

