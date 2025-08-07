В Минцифры создали белый список сервисов для доступа во время сбоев

В Минцифры создали белый список сервисов для доступа во время сбоев Минцифры подготовило техсхему доступа к Сети в условиях ограничений

Минцифры подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений, рассказал ТАСС в кулуарах конференции «Цифровая эволюция» в Калуге глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, пользователи смогут воспользоваться службами такси, доставки и услугами маркетплейсов.

Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости, — пояснил министр.

Также отдельные условия будут прописаны для иностранных сим-карт, оказавшихся в национальном российском роуминге. Это позволит исключить использование мобильных сервисов для управления иностранными беспилотниками, подчеркнул Шадаев.

Ранее министр заявил, что число пользователей «Госуслуг» превысило 117 млн человек. По его словам, сервисом пользуются 95% граждан страны старше 14 лет.