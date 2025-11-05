Шадаев рассказал о новой полезной функции на «Госуслугах» Шадаев: на «Госуслугах» появятся уведомления о поиске пропавших людей

Пользователи «Госуслуг» смогут дать согласие на получение уведомлений о пропаже людей, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе межрегионального форума, посвященного 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По его словам, которые приводит ТАСС, функция будет доступна со следующего года.

Каждый пользователь «Госуслуг» должен иметь возможность дать согласие, чтобы получать уведомления о пропавших людях. <… > Мы считаем, что со следующего года мы сможем эту опцию запустить, — отметил Шадаев.

По словам министра, на мобильных устройствах можно будет настроить геоуведомления. Оповещения будут получать те люди, которые находятся на территории поиска.

Ранее Шадаев объявил о вводе детских сим-карт Минцифры РФ. Таким образом родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. Шадаев добавил, что такие сим-карты будут оформлять только с согласия взрослых.

До этого сообщалось, что на «Госуслугах» появилась функция подключения доверенного контакта для обеспечения безопасности аккаунта. Таким лицом может быть член семьи или друг, не имеющий доступа к личному кабинету, но получающий дополнительный код подтверждения при изменении пароля.