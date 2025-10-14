Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:31

На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт

На портале «Госуслуги» появилась функция подключения доверенного контакта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На портале «Госуслуги» появилась функция подключения доверенного контакта для обеспечения безопасности аккаунта, сообщили в Минцифры РФ. Доверенным лицом может быть член семьи или друг, не имеющий доступа к личному кабинету, но получающий дополнительный код подтверждения при изменении пароля.

Главное правило защиты учетной записи на Госуслугах — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией Госуслуг — возможностью выбрать доверенный контакт, — говорится в сообщении.

Для активации функции нужно зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», перейти в раздел «Безопасность» и выбрать опцию «Доверенный контакт». Затем нажать «Добавить» и ввести данные доверенного лица. После этого необходимо отправить приглашение, которое появится в личном кабинете приглашенного пользователя.

Функция доступна для всех зарегистрированных пользователей портала «Госуслуги» с 14 лет и старше. Каждый пользователь может назначить только одного доверенного представителя. В то же время, у одного доверенного лица может быть до пяти человек, которым он доверяет.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась возможность сообщить о проблемах с подключением интернета и подать жалобу на управляющую компанию, если она препятствует выбору провайдера. Ее можно дополнить соответствующими документами.

Госуслуги
функции
безопасность
аккаунты
