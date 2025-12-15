Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию

Национальная платформа MAX ввела новый режим «Семейная защита», предназначенный для защиты близких от действий злоумышленников, спама и неподходящего контента, говорится в официальном релизе компании. Владелец режима получает возможность контролировать настройки приватности добавленных участников, ограничивая круг лиц, которые могут им писать, звонить, добавлять в чаты, а также фильтровать доступный контент, передает РИА Новости.

Это набор настроек в профиле MAX, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что MAX стал доступен для устройств с российской операционной системой «Аврора». Приложение и ОС получили полную совместимость, скачать мессенджер можно в официальном магазине RuStore. При этом число пользователей платформы в ноябре превысило 55 млн человек.

Кроме того, эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов поделился мнением, что российский государственный мессенджер MAX «отвечает всем потребностям с запасом». По его словам, у национальной платформы также имеются специальный департамент и служба, занимающиеся противодействием мошенникам.