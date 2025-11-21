Стало известно, насколько хорошо работает «период охлаждения» для сим-карт Шадаев: жалоб на «период охлаждения» для сим-карт нет

Жалоб на механизм «периода охлаждения» для сим-карт почти нет, заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев во время беседы с журналистом издания Life Александром Юнашевым. По его словам, введенная для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников система работает стабильно и оправдывает себя.

Как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля, — признался Шадаев.

Министр отметил, что эффект от введения «периода охлаждения» уже заметен: граждане воспринимают меру как часть системы безопасности, а технические решения демонстрируют эффективность.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал о массовых жалобах россиян на проблемы со связью после введения «периода охлаждения»: пользователи не могли авторизоваться из-за недоступных ссылок. В результате кто-то оставался без связи, а кто-то сталкивался с двухчасовыми очередями в кол-центрах.

Эксперт предложил обеспечить гарантированный доступ к авторизации даже без интернета. А также посоветовал регламентировать процесс с учетом местонахождения абонентов.