Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт

Россияне начали массово жаловаться на проблемы со связью после запуска «периода охлаждения» для сим-карт, заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, люди не могут перейти по ссылке для подтверждения личности и остаются без связи, что мешает вызвать такси или сообщить о прилете родственникам, передает корреспондент NEWS.ru.

Поскольку уже два дня это новшество действует, люди жаловались на то, что они не могут перейти по ссылке, которая им приходит, они остаются без связи полностью, — подчеркнул Кусков.

Эксперт отметил, что во многих точках аэропортов нет Wi-Fi, поэтому оператор должен обеспечить гарантированную доступность ссылки на авторизацию даже при отсутствии интернета. Он предложил выделить отдельный номер кол-центра, так как дозвон до операторов может занимать до двух часов, а у приезжающих нет возможности ждать.

Кусков также напомнил, что блокировка включается и для российских сим-карт, неактивных 72 часа. Это создает трудности для пользователей устройств вроде навигаторов, которые не могут самостоятельно отправлять запросы для подтверждения работы.

Мне кажется, учитывая то, что операторы знают местонахождение сим-карт, необходимо регламентировать этот процесс для удобства и безопасности, — заключил Кусков.

Как объяснили в Минцифры, механизм «период охлаждения» нужен, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами. Сим-карты, въезжающие в Россию, будут временно блокировать, пока не подтвердят, что ими пользуются люди, а не дроны.

В ведомстве также отметили, что для восстановления доступа к интернету и СМС-сообщениям после возвращения абонента из-за границы ему нужно подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в БПЛА. Это можно сделать двумя способами: перейдя по специальной ссылке от оператора или позвонив в кол-центр.