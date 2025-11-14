Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 15:44

Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт

Аналитик Кусков сообщил о жалобах россиян на механизм охлаждения сим-карт

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне начали массово жаловаться на проблемы со связью после запуска «периода охлаждения» для сим-карт, заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, люди не могут перейти по ссылке для подтверждения личности и остаются без связи, что мешает вызвать такси или сообщить о прилете родственникам, передает корреспондент NEWS.ru.

Поскольку уже два дня это новшество действует, люди жаловались на то, что они не могут перейти по ссылке, которая им приходит, они остаются без связи полностью, — подчеркнул Кусков.

Эксперт отметил, что во многих точках аэропортов нет Wi-Fi, поэтому оператор должен обеспечить гарантированную доступность ссылки на авторизацию даже при отсутствии интернета. Он предложил выделить отдельный номер кол-центра, так как дозвон до операторов может занимать до двух часов, а у приезжающих нет возможности ждать.

Кусков также напомнил, что блокировка включается и для российских сим-карт, неактивных 72 часа. Это создает трудности для пользователей устройств вроде навигаторов, которые не могут самостоятельно отправлять запросы для подтверждения работы.

Мне кажется, учитывая то, что операторы знают местонахождение сим-карт, необходимо регламентировать этот процесс для удобства и безопасности, — заключил Кусков.

Как объяснили в Минцифры, механизм «период охлаждения» нужен, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами. Сим-карты, въезжающие в Россию, будут временно блокировать, пока не подтвердят, что ими пользуются люди, а не дроны.

В ведомстве также отметили, что для восстановления доступа к интернету и СМС-сообщениям после возвращения абонента из-за границы ему нужно подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в БПЛА. Это можно сделать двумя способами: перейдя по специальной ссылке от оператора или позвонив в кол-центр.

сим-карты
связь
аэропорты
Wi-Fi
сотовые операторы
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведь устроил двухдневную «слежку» за рабочими
Нарколог дал советы, как избавиться от никотиновой зависимости
Жорин раскрыл важный нюанс в споре Аршавина и Барановской за алименты
Куда сходить в Москве 15-16 ноября: подарки, Средневековье и Безруков
Мерц пообещал подготовить новые санкции против России в ближайшие недели
В Самарской области иноагента приговорили к колонии
В России запретили деятельность Фонда равных прав
Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей
В Сочи Бабе Яге предлагают зарплату на уровне айтишника
Экс-глава Кировской области остался недоволен компенсацией за преследование
«Попрощайтесь с городом»: в Раде ожидают скорой потери населенного пункта
Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее, чем рафаэлло!
Журналистку-лесбиянку признали иноагентом
Как рассчитать расход бензина на 100 км? Учимся экономить на каждой поездке
«Приведет к краху»: в Китае начали отсчет до отстранения Зеленского
Фитнес-эксперт объяснил, какие нагрузки полезны пожилым людям
В Китае запустили массовую поставку гуманоидных роботов для заводов
«Двое из ларца»: Захарова напомнила Кличко о годных к службе в армии детях
В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве
«Могут остаться без квартиры»: риелтор об идее покупки жилья частями
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.