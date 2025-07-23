В Минцифры подсчитали общее число пользователей «Госуслуг»

На сегодняшний день число российских пользователей портала «Госуслуги» превышает отметку в 117 млн человек, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с правительством. По его словам, сервисом пользуются 95% граждан страны старше 14 лет, передает пресс-служба Кремля.

Число зарегистрированных российских пользователей на портале уже больше 117 млн. Это 95% наших граждан старше 14 лет. У нас на портале можно зарегистрироваться только после получения паспорта, — напомнил министр.

Он также отметил, что на «Госуслугах» зарегистрировались около 3,5 млн иностранцев. При этом ежедневно сервисом пользуются свыше 10 млн человек. Кроме того, за весь 2024 год россияне записались к врачу через портал 60 млн раз.

В ходе совещания Путин также обратился к Шадаеву с просьбой разъяснить, как будет работать принятый Госдумой закон об ответственности за поиск экстремистских материалов. В ответ глава ведомства пообещал, что рядовые пользователи могут не волноваться.