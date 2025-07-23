Путин попросил Шадаева прояснить закон о поиске экстремистских материалов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить, как будет работать принятый Госдумой закон об ответственности за поиск экстремистских материалов. В ответ глава ведомства пообещал, что рядовые пользователи могут не волноваться, передает ТАСС.

На практике правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр, — заверил Шадаев.

Он уточнил, что на данную тему прошло немало дискуссий. В правительстве пришли к выводу, что россиянам пришлось бы выучить 5,5 тысяч запрещенных материалов, чтобы не наткнуться на них в Сети. Однако, по словам Шадаева, если человек сознательно не ищет экстремистский контент, он не понесет ответственности.

Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что запрет на поиск экстремистских материалов создает дополнительные сложности для всех слоев населения. По его словам, до сих пор непонятно, как будет происходить правоприменение.