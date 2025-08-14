Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 12:18

«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»

Участница «Интервидения» от Кубы посетила посольство России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Певица Сулема Иглесиас Саласар, представляющая Кубу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», посетила посольство РФ в Гаване, передает ТАСС. В ходе визита глава представительства Виктор Коронелли пожелал ей удачи.

Это честь и гордость для меня, я благодарна своей стране, Кубе, я благодарна России. И я уже даже чувствую себя русской. Я уверена, что «Интервидение» станет праздником для всех, где все мы, представители разных стран, разных культур, сможем о них рассказать друг другу, — подчеркнула Саласар в беседе с журналистами.

По словам артистки, участие в конкурсе дало ей возможность посетить Россию первый раз в жизни. Исполнительница отметила, что готова возвращаться в РФ снова, чтобы развивать культурное сотрудничество между Москвой и Гаваной.

Ранее в пресс-службе «Интервидения» не стали ни опровергать, ни подтверждать новость о том, что дочь поп-короля Пэрис Джексон представит США на конкурсе. Пока эта информация остается на уровне неофициальных источников. Известно, что свой первый альбом Wilted девушка записала в 2020 году.

