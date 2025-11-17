Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Черенки для прививки: как сохранить их в снежном бурте до весны

Заготовка черенков для прививки: как подготовить однолетние побеги для будущих весенних прививок Заготовка черенков для прививки: как подготовить однолетние побеги для будущих весенних прививок Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кажется, что ноябрь с его первым снегом — не время для садовых работ, но это заблуждение! Именно сейчас, после листопада и первых морозов около −10–15 °C, наступает оптимальный момент для заготовки черенков для прививки. Деревья уже перешли в состояние покоя, а побеги прошли закалку, что делает их более устойчивыми. Хранение в снегу — старый и надежный способ, который защитит ваш привой от сильных морозов, высыхания и преждевременного пробуждения, обеспечив ему идеальные условия до самой весны.

Пошаговый план подготовки и хранения в снегу

Чтобы ваши черенки успешно дождались весны, следуйте этой простой инструкции.

  1. Правильно нарежьте черенки. Выбирайте здоровые, плодоносящие деревья в возрасте 3–10 лет. Срезайте хорошо вызревшие однолетние побеги длиной 30–40 см и толщиной с карандаш (около 7 мм) с южной стороны кроны. Убедитесь, что на каждом черенке есть 4–5 хорошо развитых почек. Сразу же свяжите их в пучки по сортам и подпишите несмываемыми этикетками.

  2. Надежно упакуйте. Перед закладкой в снег заверните пучки черенков в воздухопроницаемый материал — мешковину или плотный нетканый укрывной материал. Это дополнительно защитит их от резких перепадов температуры и грызунов.

  3. Выберите и подготовьте место. Для хранения найдите на участке затененное место с северной стороны дома или забора, где снег будет таять медленнее всего. Выкопайте здесь небольшую траншею-бурт глубиной 30–35 см.

  4. Уложите черенки в бурт. На дно траншеи густо уложите еловый или сосновый лапник. Он обеспечит дополнительную теплоизоляцию и отпугнет мышей. На лапник положите ваши завернутые пучки черенков, а сверху снова накройте их слоем лапника.

  5. Создайте надежное «снежное одеяло». Теперь самое главное — засыпьте траншею землей, опилками или соломой. С выпадением снега обязательно набросайте поверх бурта сугроб высотой не менее 50 см. Именно этот плотный слой снега будет стабильно поддерживать температуру около 0 °C и станет естественным термосом для ваших черенков.

Следуя этим нехитрым шагам, вы сможете быть уверены, что качественный привой хорошо сохранится. Весной, когда придет время для подведения итогов работы по осенней заготовке черенков для прививки, вам останется только достать их из снежного бурта за 1–2 дня до процедуры и оживить в воде. Удачных экспериментов и богатых урожаев!

Ранее мы делились с вами секретом подготовки дачи к зиме: проверьте себя — ничего не забыли?

