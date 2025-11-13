Не просто убрать в сарай: как подготовить садовый инструмент к зиме

Осенние хлопоты в саду подходят к концу, и самое время позаботиться о верных помощниках, которые помогали вам весь сезон. Качественный уход за садовым инструментом — это не просто пункт в списке дел, а инвестиция в будущие урожаи. Ведь от состояния вашего инвентаря зависит, насколько легко и эффективно начнется новый сезон.

Перед тем как отправить свой арсенал на заслуженный отдых, составьте небольшой список. Тщательной подготовки требуют лопаты, вилы, секаторы, садовые ножи и сучкорезы, а также металлические грабли и мотыги. Идеальное место для их хранения — сухое, проветриваемое помещение, например сарай или кладовая, где можно развесить инструменты или аккуратно расставить их на полках.

Но просто убрать их с участка недостаточно. Чтобы весной не обнаружить ржавчину и затупившиеся лезвия, проведите три простые, но очень важные процедуры.

Уход за садовым инструментом: что обязательно нужно сделать перед уборкой его на хранение? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Очистить. Тщательно смойте водой и щеткой всю налипшую землю и траву. После этого протрите металлические части сухой тканью. Для стойких загрязнений используйте мыльный раствор.

Наточить. Острое лезвие — залог быстрой и чистой работы. Возьмите напильник или специальный точильный камень и заточите режущие кромки лопат, секаторов и ножей, следуя их первоначальному углу.

Смазать. Это самый важный шаг для защиты от ржавчины. Протрите все металлические части машинным маслом, литолом или специальной силиконовой смазкой. Деревянные черенки также можно протереть промасленной тканью для защиты от рассыхания.

Не забудьте и о газонокосилке — ей требуется особое внимание! Тщательно очистите деку (корпус) и нож от травы и грязи. У электрических моделей протрите сухой тканью все элементы, а из бензиновых важно слить топливо из бака и запустить двигатель, чтобы выработать остатки. Обязательно снимите и наточите нож — это можно сделать самостоятельно с помощью напильника или доверить специалисту. Хранить газонокосилку следует в сухом помещении, в вертикальном положении или согласно инструкции производителя.

Такой комплексный уход за садовым инструментом гарантирует, что весной вы достанете его абсолютно готовым к работе. Дополнительный совет: чтобы режущие кромки секаторов и сучкорезов оставались в безопасности, наденьте на них кусочки старого шланга или приобретите специальные защитные колпачки.

Когда в марте вы возьмете в руки чистый, острый и блестящий инструмент, вы непременно скажете себе спасибо за осеннюю заботу. Удачного завершения сезона.

