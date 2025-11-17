В РФ взялись за долги по «коммуналке»: как будем платить за ЖКУ в 2026-м

Российские власти планируют ускорить процесс погашения задолженности за ЖКУ. Минстрой выступил с законодательной инициативой, которая придаст электронным платежным документам такой же юридический статус, как и их бумажным аналогам. NEWS.ru разбирается, какие последствия повлекут эти изменения для потребителей коммунальных услуг.

В чем суть инициативы Минстроя

«Долги россиян за услуги ЖКХ — это важный источник средств для финансирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Необходимо обеспечить возврат этих денег в экономику ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

По его словам, с 1 марта 2026 года ГИС ЖКХ будет содержать сведения по каждому дому в стране. Помимо этого, Минстрой намерен запустить механизм электронного платежного документа. Нововведение поможет уменьшить долги россиян за тепло-, водоснабжение и водоотведение. Сейчас общая задолженность составляет 415 млрд рублей.

Упрощение борьбы с долгами может быть одной из причин внедрения электронных квитанций, считают эксперты. Когда такая платежка станет юридически значимым документом, управляющим и ресурсоснабжающим организациям будет проще обращаться в суд. Процесс получения судебного приказа о взыскании задолженности может заметно ускориться. Уведомления об этом должники, скорее всего, также будут получать через «Госуслуги», полагает общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как теперь мы будем платить за ЖКУ

«Электронные квитанции, которые будут приходить в личный кабинет на „Госуслугах“ и в систему ГИС ЖКХ, получат такую же юридическую силу, как и бумажные. Это предложение является частью большого плана по созданию единой цифровой платформы в сфере ЖКХ», — пояснил Бондарь NEWS.ru.

По его словам, бумажные платежки никуда не пропадут. Каждый сможет получать квитанции в удобном для себя виде. А для перехода на «цифру» потребуется согласие самого жителя, добавил эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как заявил NEWS.ru замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Хвича Харчилава, новый закон упростит оплату коммунальных услуг благодаря автоматизации. Это пойдет на пользу и жителям, и поставщикам услуг, сделав всю систему ЖКХ более эффективной, уверен собеседник NEWS.ru. Эксперт уточнил, что теперь следить за неплательщиками и взыскивать с них долги станет проще, а единая форма документов наладит взаимопонимание между всеми участниками рынка.

Какие риски несет в себе предложение Минстроя

Эксперты указывают на ряд существующих рисков. Как указал Бондарь, внедрение новых технологий может вызвать трудности у части населения, в особенности у пожилых людей. Еще одной проблемой стала возросшая активность мошенников, создающих фальшивые платформы и ботов для хищения персональной информации. В связи с этим эксперт настоятельно рекомендует использовать исключительно официальные источники — приложение «Госуслуги.Дом» и сайт ГИС ЖКХ — и избегать ввода данных на непроверенных ресурсах.

По его мнению, данная инициатива предоставляет гражданам современный и дополнительный канал связи. Однако ее ключевая задача, вероятно, заключается в оптимизации сбора платежей и борьбы с задолженностями, что позволит направлять больше средств на ремонт жилого фонда и коммунальной инфраструктуры.

Почему важно вовремя оплачивать счета за ЖКУ

Жилищный кодекс устанавливает, что ежемесячная плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Начиная с 1 марта 2026 года крайним сроком будет являться 15-е число.

Указанный срок может быть изменен договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или аналогичного объединения.

Специалисты настаивают на том, что платить за ЖКУ нужно всегда вовремя. Как пояснил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, просрочка платежа — это не только испорченная репутация, но и реальные убытки: придется платить пени (в размере 1/300 ключевой ставки, действующей на день фактической оплаты), а в некоторых случаях можно и вовсе остаться без воды, света или газа по закону.

На основании постановления правительства № 329 от 18.03.2025, при расчете пеней за жилищные услуги нельзя применять ключевую ставку выше 9,5%. Это правило действует до начала 2027 года.

