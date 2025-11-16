Посольство РФ увидело шанс на улучшение отношений с США Посольство РФ: сейчас появилось окно для нормализации отношений с США

В последнее время приоткрылось окно возможностей для нормализации отношений между Россией и США, заявило посольство РФ в Вашингтоне по случаю 92-летней годовщины установления дипломатических связей со Штатами. По данным дипведомства, есть шанс на построение диалога, основанного на равноправии.

В отношениях России и США как великих держав приоткрылось «окно возможностей» для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования, — указали в посольстве.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков информировал, что контакты России с США поддерживаются на различных уровнях, нельзя говорить о паузе в отношениях. Он добавил, что вопрос о дипломатической собственности и недвижимости с Вашингтоном пока не удалось обсудить. Помощник президента подчеркнул, что «все идет не так быстро, как хотелось бы».

До этого газета Financial Times написала, что советник по вопросам национальной безопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл попытался установить неофициальный канал связи с Россией через Ушакова. Однако переговоры с ним не увенчались успехом.