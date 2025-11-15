США конфисковали несколько дипобъектов России

Шесть российских дипломатических объектов фактически конфискованы в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне. Там отметили, что с них сняли дипстатус, а российские дипломаты больше не смогли туда попасть.

Речь идет о дачах посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здании торгпредства в Вашингтоне, здании генконсульства России в Сан-Франциско и резиденциях российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле, — уточнили в пресс-службе.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков информировал, что контакты России с США поддерживаются на различных уровнях, нельзя говорить о паузе в отношениях. Он добавил, что вопрос о дипломатической собственности и недвижимости с Вашингтоном пока не удалось обсудить. Помощник президента подчеркнул, что «все идет не так быстро, как хотелось бы».

До этого газета Financial Times заявила, что советник по вопросам национальной безопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл попытался установить неофициальный канал связи с Россией через Ушакова. Однако переговоры с ним не увенчались успехом.