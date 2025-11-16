ВСУ устроили массированную атаку на Донецк Военкор Мирошников заявил, что ВСУ устроили массированную атаку на Донецк

Военный корреспондент RT Виктор Мирошников заявил, что последние полтора часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированную атаку на Донецк. По его словам, прозвучало около 10 взрывов. Местные власти и Минобороны РФ не комментировало информацию.

Постоянно работает ПВО. За это время я насчитал более десяти разрывов в небе. На данный момент атака продолжается, — отметил он.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пожар возник в многоквартирном доме по улице Кропоткина в Волгограде в результате атаки БПЛА. Он уточнил, что экстренные службы оперативно выехали на место происшествия.

До этого три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. Андрей Бочаров отметил, что жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах подверглись ударам. В результате происшествий было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Тем временем Telegram-канал SHOT передал, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, предварительно, сработала ПВО. Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно до восьми взрывов над городом.