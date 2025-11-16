Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 04:17

ВСУ устроили массированную атаку на Донецк

Военкор Мирошников заявил, что ВСУ устроили массированную атаку на Донецк

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Военный корреспондент RT Виктор Мирошников заявил, что последние полтора часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированную атаку на Донецк. По его словам, прозвучало около 10 взрывов. Местные власти и Минобороны РФ не комментировало информацию.

Постоянно работает ПВО. За это время я насчитал более десяти разрывов в небе. На данный момент атака продолжается, — отметил он.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пожар возник в многоквартирном доме по улице Кропоткина в Волгограде в результате атаки БПЛА. Он уточнил, что экстренные службы оперативно выехали на место происшествия.

До этого три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. Андрей Бочаров отметил, что жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах подверглись ударам. В результате происшествий было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Тем временем Telegram-канал SHOT передал, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, предварительно, сработала ПВО. Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно до восьми взрывов над городом.

атаки
ВСУ
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Украинские военные попытались прорваться в Купянск
Киев стал опасным местом для Зеленского
Офицер ВМС раскрыл число погибших на Украине наемников из Бразилии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября
В России кратно увеличат штрафы за борщевик на участке
Три российских аэропорта закрыли небо
Крем-чиз на сливочном масле — готовлю десерты лучше, чем в кондитерской!
Фидан назвал цену, которую платит ЕС за санкции против России
Роспотребнадзор объяснил, как распознать первые признаки герпеса
Мошенники начали использовать геоданные россиян
Германия может вернуться к энергосотрудничеству с Россией
Развод с Абрамовым, имущество на 10 млрд, сын: как живет певица Алсу
ВСУ устроили массированную атаку на Донецк
Власти Волгограда распорядились помочь жителям после атаки БПЛА
В Госдуме раскрыли способ увеличения пенсии более чем вдвое
Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей
В Афинах ввели один запрет из-за визита Зеленского
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.