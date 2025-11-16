Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей

7News: в Австралии гоночное авто влетело в толпу зрителей, девять человек ранены

Фото: Nikos Katikis/Keystone Press Agency/Global Look Press
В результате инцидента на автогонках в австралийском регионе Новый Южный Уэльс пострадало девять человек, передает телеканал 7News. Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в группу зрителей.

Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс. Все пострадавшие — семь мужчин и две женщины госпитализированы, один мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра, — сказано в сообщении.

По предварительной информации, водитель потерял управление после столкновения с другим гоночным автомобилем. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего инцидента, добавили в источнике.

Ранее во Владивостоке четырех человек госпитализировали в реанимацию после того, как автомобиль Mitsubishi Eclipse на высокой скорости въехал в кафе. Предварительно, на персонал пролилось кипящее масло. Одна из сотрудниц кафе погибла в машине скорой помощи.

До этого два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit и легкового автомобиля Kia в Тольятти. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

