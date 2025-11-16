Экономист назвал главный инструмент вложений в 2026 году Экономист Задорнов: главным инструментом вложений в 2026 году останутся депозиты

Ключевым инструментом вложений в 2026 году останутся депозиты, заявил телеканалу РБК экономист Михаил Задорнов. По его словам, фондовый рынок остается малоинтересным как для ретейл-активов, так и для институциональных инвесторов.

Для обычного человека депозит остается на следующий год устойчивой основой инвестиционного портфеля. Я как физическое лицо, как любой человек 14-13% без риска в следующем году на депозите заработаю, — высказал мнение Задорнов.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в недвижимость по итогам первых девяти месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 20% — до 633 млрд рублей. Уточняется, что неравномерное сокращение наблюдалось практически во всех направлениях.

До этого эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева сообщила, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. Санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов, подчеркнула она.