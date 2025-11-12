Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке В посольстве РФ заявили о неэффективности антироссийских санкций Канады

Новые антироссийские санкции Канады столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке, заявили в посольстве России. Дипломаты в соцсети X отметили, что ограничения Оттавы остаются незамеченными за пределами столицы страны.

Канадское правительство, кажется, пребывает в блаженном неведении относительно того, что его санкции столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке. Их нигде не замечают за пределами Оттавы, — говорится в сообщении.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список по России 13 физических и 11 юридических лиц. Глава МИД Анита Ананд уточнила, что Оттава приняла эти меры в связи с ситуацией на Украине. Среди организаций, подпавших под ограничения, оказались структуры, которые якобы связаны с производством беспилотных летательных аппаратов в РФ.

До этого депутат парламента Болгарии, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов заявил, что санкции Европейского союза против России обошлись стране в €15–20 млрд. По его словам, часть этих денег государство потеряло в туристической сфере. Кроме того, Болгария понесла убытки из-за необходимости закупать ядерное топливо в другом месте.