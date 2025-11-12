Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 19:09

Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке

В посольстве РФ заявили о неэффективности антироссийских санкций Канады

Анита Ананд Анита Ананд Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Новые антироссийские санкции Канады столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке, заявили в посольстве России. Дипломаты в соцсети X отметили, что ограничения Оттавы остаются незамеченными за пределами столицы страны.

Канадское правительство, кажется, пребывает в блаженном неведении относительно того, что его санкции столь же эффективны, сколь противомоскитная сетка на подводной лодке. Их нигде не замечают за пределами Оттавы, — говорится в сообщении.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список по России 13 физических и 11 юридических лиц. Глава МИД Анита Ананд уточнила, что Оттава приняла эти меры в связи с ситуацией на Украине. Среди организаций, подпавших под ограничения, оказались структуры, которые якобы связаны с производством беспилотных летательных аппаратов в РФ.

До этого депутат парламента Болгарии, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов заявил, что санкции Европейского союза против России обошлись стране в €15–20 млрд. По его словам, часть этих денег государство потеряло в туристической сфере. Кроме того, Болгария понесла убытки из-за необходимости закупать ядерное топливо в другом месте.

санкции
Канада
посольства
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о попытках вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.