Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:27

Канада пополнила список санкций против России

Власти Канады внесли в список санкций против России 13 физических лиц

Анита Ананд Анита Ананд Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадские власти внесли в санкционный список по России 13 физических и 11 юридических лиц, сообщили в МИД страны. По данным ТАСС, соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство сделало в среду, 12 ноября.

Глава МИД Канады Анита Ананд уточнила, что Оттава приняла эти меры в связи с ситуацией на Украине. Среди организаций, попавших под ограничения, оказались структуры, которые якобы связаны с производством беспилотных летательных аппаратов в России.

Ранее стало известно, что немецкая энергетическая компания SEFE, до национализации известная как Gazprom Germania, может воспользоваться решением Евросоюза об отказе от российских энергоносителей и 19-м пакетом санкций. По данным источника, фирма таким образом способна расторгнуть контакт с «Ямал СПГ».

Россия ввела против 30 японских граждан бессрочный запрет на въезд на территорию страны. Меру приняли в ответ на продолжающиеся санкции Токио против Москвы. Посол РФ Николай Ноздрев уточнил, что ограничения Япония связала со спецоперацией.

Канада
санкции
Россия
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил инициативу о внедрении штрафов за оскорбление учителей
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.