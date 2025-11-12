Канада пополнила список санкций против России Власти Канады внесли в список санкций против России 13 физических лиц

Канадские власти внесли в санкционный список по России 13 физических и 11 юридических лиц, сообщили в МИД страны. По данным ТАСС, соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство сделало в среду, 12 ноября.

Глава МИД Канады Анита Ананд уточнила, что Оттава приняла эти меры в связи с ситуацией на Украине. Среди организаций, попавших под ограничения, оказались структуры, которые якобы связаны с производством беспилотных летательных аппаратов в России.

Ранее стало известно, что немецкая энергетическая компания SEFE, до национализации известная как Gazprom Germania, может воспользоваться решением Евросоюза об отказе от российских энергоносителей и 19-м пакетом санкций. По данным источника, фирма таким образом способна расторгнуть контакт с «Ямал СПГ».

Россия ввела против 30 японских граждан бессрочный запрет на въезд на территорию страны. Меру приняли в ответ на продолжающиеся санкции Токио против Москвы. Посол РФ Николай Ноздрев уточнил, что ограничения Япония связала со спецоперацией.