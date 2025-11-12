Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»

Немецкая энергетическая компания SEFE, до национализации известная как Gazprom Germania, может воспользоваться решением Евросоюза об отказе от российских энергоносителей и 19-м пакетом санкций для объявления форс-мажора и расторжения контракта по поставкам с «Ямал СПГ», пишет издание Münchner Merkur. По данным немецких властей, санкции создают правовую основу для досрочного отказа от обязательств по договору.

После многих лет неопределенности правительство Германии наконец-то нашло способ для импортера газа Sefe выйти из контракта с Россией. По данным Федерального министерства экономики и энергетики, 19-й пакет санкций ЕС и новые правила создают правовую основу для досрочного расторжения контракта на поставку газа с российской компанией «Ямал», — говорится в материале.

В действующем соглашении предусмотрена обязанность немецкой компании продолжать платить даже в случае прекращения импорта. Однако немецкие власти считают, что новые ограничения ЕС создают правовые основания для полного отказа от выполнения обязательств.

«Газпром» вышел из состава акционеров Gazprom Germania и всех ее активов в конце марта 2022 года. В феврале 2024 года Россия продлила разрешение на ежегодные поставки SEFE 2,9 млн тонн сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». Контракт был рассчитан на период до конца 2040 года.

Ранее сообщалось, что объем поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза с января по октябрь 2025 года сократился на 6,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный импорт российского СПГ достиг отметки около 16,3 млрд кубометров, тогда как за первые 10 месяцев 2024 года этот показатель составлял 17,5 млрд кубометров.