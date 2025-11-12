Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 07:28

Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»

Merkur: немецкая SEFE может разорвать сделку по «Ямал СПГ» из-за форс-мажора

Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Немецкая энергетическая компания SEFE, до национализации известная как Gazprom Germania, может воспользоваться решением Евросоюза об отказе от российских энергоносителей и 19-м пакетом санкций для объявления форс-мажора и расторжения контракта по поставкам с «Ямал СПГ», пишет издание Münchner Merkur. По данным немецких властей, санкции создают правовую основу для досрочного отказа от обязательств по договору.

После многих лет неопределенности правительство Германии наконец-то нашло способ для импортера газа Sefe выйти из контракта с Россией. По данным Федерального министерства экономики и энергетики, 19-й пакет санкций ЕС и новые правила создают правовую основу для досрочного расторжения контракта на поставку газа с российской компанией «Ямал», — говорится в материале.

В действующем соглашении предусмотрена обязанность немецкой компании продолжать платить даже в случае прекращения импорта. Однако немецкие власти считают, что новые ограничения ЕС создают правовые основания для полного отказа от выполнения обязательств.

«Газпром» вышел из состава акционеров Gazprom Germania и всех ее активов в конце марта 2022 года. В феврале 2024 года Россия продлила разрешение на ежегодные поставки SEFE 2,9 млн тонн сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». Контракт был рассчитан на период до конца 2040 года.

Ранее сообщалось, что объем поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза с января по октябрь 2025 года сократился на 6,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный импорт российского СПГ достиг отметки около 16,3 млрд кубометров, тогда как за первые 10 месяцев 2024 года этот показатель составлял 17,5 млрд кубометров.

Европа
Германия
газ
поставки
Ямал СПГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»
Москвичам пообещали зимнюю погоду на следующей неделе
Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства
Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму
«Обглодали до костей»: судмедэксперт назвал три варианта пропажи Усольцевых
Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая
Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября
Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь
В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры
Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков
Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 ноября: инфографика
Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Овечкин отличился в матче против «Каролины»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября
Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»
Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь
ВСУ начали сбрасывать российским бойцам купюры со «взрывными» QR-кодами
Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно
Стали известны последствия атаки ВСУ на Буденновск
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.