Стало известно, как сокращение «Ямал СПГ» скажется на мировом газовом рынке

Сокращение производственной мощности проекта «Ямал СПГ» может вызвать напряженность на мировых рынках, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци в беседе с газетой Corriere della Sera. По его словам, ограничения связаны с запретом ЕС на импорт российского СПГ и возможными логистическими сложностями.

В 2027 году (после запрета на импорт СПГ в Европу) весь газ из Сибири по проекту «Ямал» будет перенаправлен в Азию и на Ближний Восток. Если возникнут какие-то препятствия логистического или инфраструктурного характера, производство сократится. И это создаст напряженность на рынках, которые, не надо забывать, глобальные, — сказал Дескальци.

Глава Eni подчеркнул, что потребность в СПГ будет сохраняться, поскольку газ необходим для «зеленого перехода» наряду с атомной энергетикой. Компания также заключила соглашение с малайзийской Petronas о совместной добыче нефти в Индонезии и Малайзии, планируя увеличить добычу до 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Россия нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордных 1,68 млрд кубометров в октябре, что стало максимальным показателем с момента его запуска. Поставки выросли на 9% по сравнению с сентябрем и на 13% в годовом выражении, а загрузка газопровода достигла 96% от его мощности.