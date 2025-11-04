Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 15:13

Стало известно, как сокращение «Ямал СПГ» скажется на мировом газовом рынке

Глава Eni: сокращение проекта «Ямал СПГ» создаст напряженность на рынках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сокращение производственной мощности проекта «Ямал СПГ» может вызвать напряженность на мировых рынках, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци в беседе с газетой Corriere della Sera. По его словам, ограничения связаны с запретом ЕС на импорт российского СПГ и возможными логистическими сложностями.

В 2027 году (после запрета на импорт СПГ в Европу) весь газ из Сибири по проекту «Ямал» будет перенаправлен в Азию и на Ближний Восток. Если возникнут какие-то препятствия логистического или инфраструктурного характера, производство сократится. И это создаст напряженность на рынках, которые, не надо забывать, глобальные, — сказал Дескальци.

Глава Eni подчеркнул, что потребность в СПГ будет сохраняться, поскольку газ необходим для «зеленого перехода» наряду с атомной энергетикой. Компания также заключила соглашение с малайзийской Petronas о совместной добыче нефти в Индонезии и Малайзии, планируя увеличить добычу до 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Россия нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордных 1,68 млрд кубометров в октябре, что стало максимальным показателем с момента его запуска. Поставки выросли на 9% по сравнению с сентябрем и на 13% в годовом выражении, а загрузка газопровода достигла 96% от его мощности.

