01 ноября 2025 в 13:33

Европа запаслась российским газом перед запретом на его транзит

ТАСС: экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» достиг рекорда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия в октябре нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордного значения с момента его запуска в 2020 году — 1,68 млрд кубометров, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных ENTSOG. По сравнению с сентябрем поставки выросли на 9%, а в годовом выражении — на 13%.

По информации агентства, среднесуточная загрузка газопровода в европейском направлении в октябре составила 54,3 млн куб. м, что на 13% выше показателя октября прошлого года. Таким образом, газопровод был загружен на 96% от своей мощности, став вторым максимальным результатом после февраля текущего года.

«Турецкий поток» остается последним активным маршрутом поставок российского газа в Европу после прекращения транзита через Украину. Газопровод мощностью 31,5 млрд «кубов» в год проходит из России в Турцию через Черное море и предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза утвердил свою переговорную позицию по проекту постановления о полном отказе от импорта российского природного газа с 1 января 2028 года. Запрет будет наложен на закупки как трубопроводного, так и сжиженного энергоносителя.

Европа
российский газ
Турецкий поток
экспорт
