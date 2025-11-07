Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 07:27

Россия резко сократила поставки СПГ в Европу

Россия за последние 10 месяцев сократила поставки СПГ в Европу на 7%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз с начала 2025 года снизились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel. Они приблизились к отметке 16,5 млрд кубометров, передает ТАСС.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе — октябре текущего года составил около 16,3 млрд кубометров против 17,5 млрд кубометров годом ранее. В частности, в октябре российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,4 млрд кубометров против 1,5 млрд кубометров годом раньше.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. По данным источника, также будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС.

Тем временем газета The Guardian со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea) писала, что Евросоюз, несмотря на санкции, является крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Так, с февраля 2022 по сентябрь 2025 года ЕС импортировал около половины СПГ из РФ.

Евросоюз
Европа
поставки
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя
Рыбная намазка за 15 минут: форшмак без лишних хлопот и продуктов
Новая магнитная буря началась на Земле
В Британии высмеяли планы Рютте по долгосрочной борьбе НАТО с Россией
Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение
Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk
В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи
Врач назвала опасные последствия дефицита марганца
Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи
Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта
Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября
Котел в Красноармейске и избитые бойцы: новости СВО к утру 7 ноября
В российском регионе при пожаре погиб ребенок
Названы возможные наследники пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения
Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга
В Киеве озвучили главный страх Зеленского
В России может появиться вход в интернет через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.