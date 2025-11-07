Россия резко сократила поставки СПГ в Европу Россия за последние 10 месяцев сократила поставки СПГ в Европу на 7%

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз с начала 2025 года снизились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel. Они приблизились к отметке 16,5 млрд кубометров, передает ТАСС.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе — октябре текущего года составил около 16,3 млрд кубометров против 17,5 млрд кубометров годом ранее. В частности, в октябре российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,4 млрд кубометров против 1,5 млрд кубометров годом раньше.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. По данным источника, также будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС.

Тем временем газета The Guardian со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea) писала, что Евросоюз, несмотря на санкции, является крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Так, с февраля 2022 по сентябрь 2025 года ЕС импортировал около половины СПГ из РФ.