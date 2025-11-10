Санкции Европейского союза против России обошлись Болгарии в €15–20 млрд, заявил депутат парламента страны, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов. По его словам, которые приводит РИА Новости, часть этих денег государство потеряло в туристической сфере. Кроме того, Болгария понесла убытки из-за необходимости закупать ядерное топливо в другом месте.

Например, из-за ситуации с АЭС в Белене и ядерным топливом, которое мы теперь покупаем и храним в другом месте. Мы только от этого уже теряем миллиарды. В туризме — тоже теряем миллиарды. Мы легко потеряли €15–20 млрд из того, что могли бы получить, — сказал Михайлов.

Депутат убежден, что антироссийские санкции наносят Болгарии серьезный ущерб. Он подчеркнул, что туристический сектор страны и рынок недвижимости во многом зависели от российских партнеров. Помимо этого, Россия и Белоруссия снабжали Болгарию дешевыми стройматериалами и удобрениями.

Ранее Михайлов предположил, что для Украины конфликт может завершиться уже в ближайшее время. Он констатировал, что страна деморализована, а ее человеческий потенциал исчерпан.