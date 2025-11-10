Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 07:13

В Болгарии признали огромные потери из-за антироссийских санкций

Депутат Михайлов признал, что Болгария потеряла до €20 млрд из-за санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санкции Европейского союза против России обошлись Болгарии в €15–20 млрд, заявил депутат парламента страны, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов. По его словам, которые приводит РИА Новости, часть этих денег государство потеряло в туристической сфере. Кроме того, Болгария понесла убытки из-за необходимости закупать ядерное топливо в другом месте.

Например, из-за ситуации с АЭС в Белене и ядерным топливом, которое мы теперь покупаем и храним в другом месте. Мы только от этого уже теряем миллиарды. В туризме — тоже теряем миллиарды. Мы легко потеряли €15–20 млрд из того, что могли бы получить, — сказал Михайлов.

Депутат убежден, что антироссийские санкции наносят Болгарии серьезный ущерб. Он подчеркнул, что туристический сектор страны и рынок недвижимости во многом зависели от российских партнеров. Помимо этого, Россия и Белоруссия снабжали Болгарию дешевыми стройматериалами и удобрениями.

Ранее Михайлов предположил, что для Украины конфликт может завершиться уже в ближайшее время. Он констатировал, что страна деморализована, а ее человеческий потенциал исчерпан.

Евросоюз
Европа
санкции
Болгария
убытки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти
Американская установка для запуска Tomahawk «застряла» в Японии
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой
Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы
«Как расходный материал»: пленный солдат ВСУ сделал признание
Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге
Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов
«Не надо обольщаться»: Небензя сделал предупреждение по перемирию в Газе
Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу
США сделали паузу в торговом споре с Китаем
Гибель «медийного» наемника, капкан для ВСУ: новости СВО к утру 10 ноября
Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе
Оглашен приговор экс-руководителю Ростехнадзора из Сибири по делу о взятке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 ноября: инфографика
Удар возмездия открыл союзникам Украины глаза на неудобную правду
Россия и Индия могут подписать соглашение о трудовых мигрантах
«Мог быть вместо SHAMAN»: известный музкритик восхитился талантом Шаляпина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 ноября
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.