Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 02:46

Шторм в Мурманской области унес в море два судна

Одно судно подтопило, второе унесло в море из-за шторма в Мурманской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Мурманской области в результате сильного шторма два малых суда открепились от причала в районе Териберки и их унесло в открытое море, передает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале. Подчеркивается, что на борту обоих судов во время происшествия отсутствовали люди.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с маломерными судами в Мурманской области. По предварительным данным, в районе Териберки в губе Лодейной два маломерных судна «Сарган» и «Надежда» без пассажиров в условиях сильного шторма открепились от причала, — сказано в публикации.

Одно судно под названием «Сарган» подтопилось, а местонахождение второго под именем «Надежда» пока остается неизвестным. Собственники плавсредств планируют начать работы по их подъему и поиску после улучшения погодных условий, добавили в прокуратуре.

До этого на Южном Урале объявили штормовое предупреждение. Жителей предостерегли от прогулок в связи с сильным снегопадом, метелью и гололедицей.

Кроме того, два человека погибли во Франции из-за сильного ветра, вызванного штормом «Эми». По данным источника, стихия накрыла север и северо-запад страны, вызвав многочисленные разрушения.

Мурманская область
корабли
штормы
суда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Развод с Абрамовым, имущество на 10 млрд, сын: как живет певица Алсу
ВСУ устроили массированную атаку на Донецк
Власти Волгограда распорядились помочь жителям после атаки БПЛА
В Госдуме раскрыли способ увеличения пенсии более чем вдвое
Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей
В Афинах ввели один запрет из-за визита Зеленского
Пять человек оказались под завалами в строящейся станции метро
Посольство РФ увидело шанс на улучшение отношений с США
Гороскоп на 16 ноября: искушения для Водолея и судьбоносная встреча для Дев
В четырех регионах из-за аварии исчез интернет
Чилийский тренер по футболу поделился впечатлениями от игры в Сочи
Шторм в Мурманской области унес в море два судна
Экономист назвал главный инструмент вложений в 2026 году
В Сумской области ликвидировали замполита роты ВСУ
Фидан раскрыл, на каком этапе сейчас конфликт на Украине
Фаза Луны сегодня, 16 ноября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
Минерал-курьер: как предотвратить дефицит кальция, в какой еде больше всего
«Друг, любовница и жена в одном лице»: яркие фото супруги Овечкина с детьми
Атака на Волгоград ночью 16 ноября: дрон врезался в дом, жертвы, взрывы
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.