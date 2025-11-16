Шторм в Мурманской области унес в море два судна

В Мурманской области в результате сильного шторма два малых суда открепились от причала в районе Териберки и их унесло в открытое море, передает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале. Подчеркивается, что на борту обоих судов во время происшествия отсутствовали люди.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с маломерными судами в Мурманской области. По предварительным данным, в районе Териберки в губе Лодейной два маломерных судна «Сарган» и «Надежда» без пассажиров в условиях сильного шторма открепились от причала, — сказано в публикации.

Одно судно под названием «Сарган» подтопилось, а местонахождение второго под именем «Надежда» пока остается неизвестным. Собственники плавсредств планируют начать работы по их подъему и поиску после улучшения погодных условий, добавили в прокуратуре.

До этого на Южном Урале объявили штормовое предупреждение. Жителей предостерегли от прогулок в связи с сильным снегопадом, метелью и гололедицей.

Кроме того, два человека погибли во Франции из-за сильного ветра, вызванного штормом «Эми». По данным источника, стихия накрыла север и северо-запад страны, вызвав многочисленные разрушения.