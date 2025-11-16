Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 02:17

Фидан раскрыл, на каком этапе сейчас конфликт на Украине

Фидан: конфликт на Украине сейчас ближе всего к прекращению

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российско-украинский конфликт сейчас ближе всего к приостановке, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, не исключен новый раунд переговоров, передает A Haber.

Европейские лидеры теперь тоже придерживаются этого мнения, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр и канцлер ФРГ, поднимавшие эту тему в беседах с президентом (Тайипом – NEWS.ru.) Эрдоганом. На самом деле сейчас, на мой взгляд, этот конфликт в ближайшей к приостановке точке, — уточнил политик.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что страны НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению этого кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Киев по-прежнему не демонстрирует желания участвовать в переговорах с Москвой. Украинская сторона «юлит», когда речь заходит о конкретных шагах, констатировал он. Оценивая прогресс в переговорном процессе, Песков сказал: «Воз и ныне там».

