Лавров раскрыл, кто мешает достичь мира на Украине Лавров: страны НАТО хотят вывести США из процесса урегулирования на Украине

Руководители стран НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине, рассказал на пленарном заседании III Минской международной конференции по евразийской безопасности глава МИД России Сергей Лавров. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению этого кризиса.

Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров, — подчеркнул Лавров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ядерные учения Североатлантического альянса носят дестабилизирующий характер. По ее словам, Москву беспокоит практика отработки ядерных ударов по территории РФ и ее союзников.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. Он обвинил политиков в попытке нагнетать ситуацию и раскручивании подобных тезисов.