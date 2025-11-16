Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 04:11

В Госдуме раскрыли способ увеличения пенсии более чем вдвое

Депутат Бессараб заявила, что пенсию можно увеличить более чем вдвое

Граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). По ее словам, сделать это можно в случае выхода на нее на 10 лет позже.

Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию, — отметила депутат.

Бессараб напомнила, что при этом человек будет десять лет получать зарплату, но не пенсию. Поэтому следует принимать решение по соображениям личной выгоды и удобства, подчеркнула она.

Ранее стало известно, что большая часть российских пенсионеров получит январские выплаты досрочно — в последний рабочий день 2025 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В связи с длинными новогодними выходными пенсия поступит в повышенном размере 30 декабря.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов указал на необходимость правового урегулирования процедуры досрочного выхода на пенсию. По его мнению, требуется расширение учитываемых периодов стажа работы для реализации соответствующих прав граждан.

