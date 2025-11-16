В Госдуме раскрыли способ увеличения пенсии более чем вдвое

Граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). По ее словам, сделать это можно в случае выхода на нее на 10 лет позже.
Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию, — отметила депутат.
Бессараб напомнила, что при этом человек будет десять лет получать зарплату, но не пенсию. Поэтому следует принимать решение по соображениям личной выгоды и удобства, подчеркнула она.
Ранее стало известно, что большая часть российских пенсионеров получит январские выплаты досрочно — в последний рабочий день 2025 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В связи с длинными новогодними выходными пенсия поступит в повышенном размере 30 декабря.
До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов указал на необходимость правового урегулирования процедуры досрочного выхода на пенсию. По его мнению, требуется расширение учитываемых периодов стажа работы для реализации соответствующих прав граждан.