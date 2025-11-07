Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:00

Пенсионеры получат досрочные выплаты к Новому году

Бессараб: большинство пенсионеров России получат январские выплаты 30 декабря

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Большая часть российских пенсионеров получит январские выплаты досрочно – в последний рабочий день 2025 года, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В связи с длинными новогодними выходными пенсия поступит в повышенном размере 30 декабря.

Парламентарий напомнила, что законодательство предусматривает выплату зарплат, пособий, социальной поддержки и пенсий в последний рабочий день перед праздниками, если дата их поступления выпадает на выходные или праздничные дни. В этом году 30 декабря деньги переведут тем, кто обычно получает их в период с 1 по 11 число месяца.

Депутат добавила, что в декабре люди получат пенсию дважды: сначала за декабрь, а затем за январь. Это правило распространяется на получателей социальных и военных пенсий, а также на всех, чья заработная плата приходится на период с 1 по 11 января.

Бессараб напомнила, что с января 2026 года страховые пенсии повысят на 7,6%. Это повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, что составляет в общей сложности 38 млн человек.

Ранее Соцфонд России досрочно перевел ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан. Выплаты, которые обычно приходились на первые числа месяца и совпадают с государственными праздниками, поступили раньше.

