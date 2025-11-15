Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме предложили изменить правила выхода на досрочную пенсию

Депутат Гаврилов предложил упростить выход на досрочную пенсию за стаж работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов указал на необходимость правового урегулирования процедуры досрочного выхода на пенсию, передает ТАСС. По его мнению, требуется расширение учитываемых периодов стажа работы для реализации соответствующих прав граждан.

В апреле 2024 года в правила подсчета страхового стажа постановлением правительства были внесены изменения, уточнившие порядок учета отдельных периодов трудовой и иной деятельности при назначении досрочной пенсии по длительному стажу,сказано в сообщении.

Депутат пояснил, что речь идет о праве выхода на пенсию на два года раньше при наличии повышенного стажа. Пенсионные органы прекратили учитывать определенные периоды трудовой деятельности, а заявления граждан остаются без рассмотрения, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что большая часть российских пенсионеров получит январские выплаты досрочно — в последний рабочий день 2025 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В связи с длинными новогодними выходными пенсия поступит в повышенном размере 30 декабря.

