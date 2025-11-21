Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 09:06

В России могут ввести обязательные пособия всем родителям

Депутат Гаврилов предложил ввести периодическую базовую выплату всем родителям

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Улучшить поддержку семей с детьми можно за счет уточнения критериев нуждаемости и введения небольшой базовой выплаты всем родителям, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Он также считает необходимым вернуть практику ежегодных тематических пособий.

За последние годы система поддержки заметно изменилась. Теперь действует единый критерий доходов и имущества, и даже небольшое превышение порога лишает семьи помощи, — пояснил депутат.

Гаврилов отметил, что переход к универсальной модели упростил администрирование, но сократил число отдельных мер поддержки. Раньше существовали выплаты к школе, к рождению ребенка, для многодетных и малообеспеченных, а также разовые компенсации, которые сейчас объединены в единое пособие, уточнил он.

Парламентарий также предложил пересмотреть правила так, чтобы не исключать семьи, значительную часть доходов которых занимают расходы на детей и лечение. По его словам, такие изменения не потребуют реформ, но вернут системе стабильность.

Ранее экономист Андрей Гиринский рассказал, что российские женщины в 2026 году смогут получать рекордные декретные выплаты — более 1,3 млн рублей. Получат такую сумму женщины, ожидающие двойню или тройню, чей официальный доход за предыдущие два года был близок к предельной страховой базе.

родители
семьи
дети
выплаты
Госдума
Сергей Гаврилов
