День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:45

Придется отработать еще 12 лет: сколько баллов нужно для пенсии в 25 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Чтобы рассчитывать на пенсию около 25 тысяч рублей, россиянину необходимо накопить минимум 111,8 пенсионного балла. Такой расчет привела кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова, пишет News.ru.

По ее словам, именно такой объем баллов сегодня соответствует пенсии на уровне примерно 25 200 рублей. При средней зарплате набрать их получится примерно за 27,6 года трудового стажа. При этом срок может меняться в зависимости от региона — доходы различаются, а значит, и скорость накопления баллов тоже. Благова также напомнила, что в целом для получения страховой пенсии государство требует минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Поэтому для пенсии в 25 тысяч придется к 15 годам стажа прибавить еще и отработать 12 лет.

Ранее директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов заявил, что ведущим операторам связи следует выделить пенсионерам специальный пакет услуг из-за проблем с сетью. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о ромовой бабе: эта нежнее и ароматнее! Польская пуншевая баба — идеальный десерт на новогодний стол
Общество
Забудьте о ромовой бабе: эта нежнее и ароматнее! Польская пуншевая баба — идеальный десерт на новогодний стол
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
И работающим, и неработающим: всех без исключения пенсионеров предупредили о налоговом вычете по вкладам — как получить
Общество
И работающим, и неработающим: всех без исключения пенсионеров предупредили о налоговом вычете по вкладам — как получить
Стало известно, сколько получают пенсионеры по инвалидности в России
Общество
Стало известно, сколько получают пенсионеры по инвалидности в России
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Деньги
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
пенсия
стаж
работа
пенсионеры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль скоро рухнет? Курсы валют сегодня, 24 ноября: доллар, евро, юань
«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам АК-12 и новых АК-12К
Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку
В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры в одной из стран ЕС
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил пулевое ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.