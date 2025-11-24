Придется отработать еще 12 лет: сколько баллов нужно для пенсии в 25 тысяч рублей

Чтобы рассчитывать на пенсию около 25 тысяч рублей, россиянину необходимо накопить минимум 111,8 пенсионного балла. Такой расчет привела кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова, пишет News.ru.

По ее словам, именно такой объем баллов сегодня соответствует пенсии на уровне примерно 25 200 рублей. При средней зарплате набрать их получится примерно за 27,6 года трудового стажа. При этом срок может меняться в зависимости от региона — доходы различаются, а значит, и скорость накопления баллов тоже. Благова также напомнила, что в целом для получения страховой пенсии государство требует минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Поэтому для пенсии в 25 тысяч придется к 15 годам стажа прибавить еще и отработать 12 лет.

