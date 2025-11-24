Ведущим операторам связи следует выделить пенсионерам специальный пакет услуг из-за проблем с сетью, заявил NEWS.ru директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, реализация инициативы не ударит по финансам компаний, но позволит проявить социальную ответственность.

В последние месяцы россияне столкнулись с серьезными ограничениями в использовании популярных мессенджеров, где голосовые и видеозвонки стали недоступны. Это вынуждает многих, особенно пенсионеров, переходить на традиционные сотовые звонки, что приводит к дополнительным расходам на связь. Пожилые люди часто не могут легко освоить альтернативные сервисы, а многие живут вдали от родных, без помощи в установке приложений. В результате они вынуждены расходовать пакеты минут из своих тарифов, тратя деньги из пенсий. В этой ситуации предложение предоставить пенсионерам дополнительный пакет минут становится актуальным шагом, который может смягчить негативные последствия ограничений, — поделился Солдатов.

Он подчеркнул, что мобильные операторы не могут полностью сделать все звонки бесплатными, так как это серьезно подорвет их финансовые результаты и стабильность бизнеса. Однако, по его мнению, предоставление дополнительных минут специально для пенсионеров является целенаправленной мерой поддержки, которая не требует значительных изменений в тарифной политике. Глава организации указал, что это можно реализовать через специальные социальные программы.

Полезность такого подхода для граждан очевидна: дополнительный пакет минут станет компенсацией за вынужденный отказ от интернет-звонков. Многие пенсионеры полагаются на сотовую связь для общения с детьми и внуками, координации медицинских визитов или получения важных уведомлений. Сделав доступ к звонкам более щедрым, операторы помогут снизить финансовую нагрузку на эту группу населения, — добавил Солдатов.

Кроме того, он подчеркнул, что это повысит лояльность клиентов к операторам и укрепит их репутацию как социально ответственных компаний. По его словам, в долгосрочной перспективе такая инициатива сможет стимулировать использование других услуг операторов, компенсируя возможные потери и обеспечивая баланс между интересами бизнеса и общества.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают оправданным отключение мобильного интернета в некоторых регионах для защиты от атак дронов. По его словам, силовые структуры также считают такие меры необходимыми.