Экономист ответил, сколько баллов нужно набрать для средней пенсии

Для пенсии среднего уровня необходимо набрать 111,8 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова. Она отметила, что при таком показателе размер пенсии будет около 25 тыс. рублей.

Чтобы выйти на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля, необходимо накопить не менее 111,8 баллов. При среднем уровне зарплат это соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Фактические значения отличаются по регионам из-за различий в уровне доходов, — рассказала Благова.

Экономист подчеркнула, что для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 баллов. Также, по ее словам, необходимо накопить 15 лет стажа.

Ранее экономист Игорь Балынин рассказал, что размер минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году достигнет 14 тыс. рублей. Он отметил, что для получения придется выполнить несколько условий.