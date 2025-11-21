Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:38

Экономист ответил, сколько баллов нужно набрать для средней пенсии

Экономист Благова: для средней пенсии необходимо набрать 111,8 баллов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для пенсии среднего уровня необходимо набрать 111,8 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова. Она отметила, что при таком показателе размер пенсии будет около 25 тыс. рублей.

Чтобы выйти на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля, необходимо накопить не менее 111,8 баллов. При среднем уровне зарплат это соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Фактические значения отличаются по регионам из-за различий в уровне доходов, — рассказала Благова.

Экономист подчеркнула, что для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 баллов. Также, по ее словам, необходимо накопить 15 лет стажа.

Ранее экономист Игорь Балынин рассказал, что размер минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году достигнет 14 тыс. рублей. Он отметил, что для получения придется выполнить несколько условий.

пенсии
экономисты
баллы
стаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи раскрыли громкое двойное убийство в центре Москвы
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.