Экономист раскрыл минимальный размер пенсии по старости в 2026 году

Экономист раскрыл минимальный размер пенсии по старости в 2026 году Доцент Балынин: размер минимальной пенсии в 2026 году достигнет 14 тыс. рублей

Размер минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году достигнет 14 тыс. рублей, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что для получения придется выполнить несколько условий.

Если сделать расчет с учетом стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на 2026 год и минимально необходимого числа ИПК, то мы получим следующие результаты: 30 * 156,76 + 9584,69 = 14 287,49 рубля, — рассказал Балынин.

По словам финансиста, в 2025 году минимальный размер страховой пенсии, согласно указанной формуле, составил 13 278,4 рубля. Он отметил, что рост составит 7,6%.

