20 ноября 2025 в 17:00

Экономист раскрыл минимальный размер пенсии по старости в 2026 году

Доцент Балынин: размер минимальной пенсии в 2026 году достигнет 14 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Размер минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году достигнет 14 тыс. рублей, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что для получения придется выполнить несколько условий.

Если сделать расчет с учетом стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на 2026 год и минимально необходимого числа ИПК, то мы получим следующие результаты: 30 * 156,76 + 9584,69 = 14 287,49 рубля, — рассказал Балынин.

По словам финансиста, в 2025 году минимальный размер страховой пенсии, согласно указанной формуле, составил 13 278,4 рубля. Он отметил, что рост составит 7,6%.

Ранее юрист Анастасия Горелкина рассказала, что работники определенных профессий могут получить дополнительные выплаты за длительный трудовой стаж в 25 лет. Наличие такого стажа рассматривается как важный показатель опыта и профессиональной устойчивости.

