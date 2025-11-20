Юрист озвучила, кому положена доплата за 25 лет стажа

Юрист озвучила, кому положена доплата за 25 лет стажа Горелкина: доплата за 25 лет стажа положена российским спасателям и пожарным

Работники определенных профессий могут получить дополнительные выплаты за длительный трудовой стаж в 25 лет, рассказала агентству ПРАЙМ заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. Наличие такого стажа рассматривается как важный показатель опыта и профессиональной устойчивости.

Доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж часто сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда, — указала Горелкина.

Доплаты разделяются на государственные и корпоративные. Государственные выплаты распространяются на отдельные сферы деятельности, включая спасателей, пожарных и работников угольной промышленности. Корпоративные доплаты устанавливаются самими компаниями в качестве поощрения за долгосрочную работу.

В обоих случаях необходимо документальное подтверждение стажа работы с предоставлением трудовой книжки и других подтверждающих документов. Данные тщательно проверяются сотрудниками Социального фонда России или кадровых служб предприятий, после чего принимается решение о назначении выплат.

Сумма доплат рассчитывается индивидуально с учетом размера оклада, особенностей условий труда, общего стажа работы и других факторов. Как отметила специалист, размер выплат может существенно отличаться даже в пределах одной отрасли.

