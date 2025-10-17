Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 04:30

Пугачева может остаться без пенсионных доплат в России

Юрист Браун: певицу Пугачеву могут лишить званий и пенсионных доплат

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Лишение пенсии по старости для уехавшей за границу Аллы Пугачевой является маловероятным, заявила в беседе с РИА новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Она подробно проанализировала законодательство, регулирующее вопросы пенсионного обеспечения, и обратила внимание, что при определенных обстоятельствах возможно лишение дополнительных выплат.

Певица имеет российское гражданство по рождению, которое не может быть отозвано даже в случае уголовного преследования. Поэтому она будет являться гражданкой страны и имеет право на пенсию.

В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статьей УК РФ мало представляется возможным, — сказала Браун.

Тем не менее при возбуждении уголовного дела и последующем обвинительном приговоре суд может принять решение о лишении почетных званий и связанных с ними доплат к пенсии.

Алла Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года, что вызвало значительный общественный резонанс. Несмотря на критику в социальных сетях и периодические возвращения в страну, певица преимущественно проживает за границей.

Ранее актриса Яна Поплавская выразила недоумение в связи с отсутствием у Пугачевой статуса иностранного агента. По ее словам, данный вопрос относится к сфере соблюдения закона, а не справедливости.

