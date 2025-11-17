Пенсионеры рискуют потерять часть законных выплат

Ряд важных социальных выплат по-прежнему требует личного обращения граждан для их получения в соответствующие органы, заявил агентству ПРАЙМ член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин. Несмотря на повсеместный переход к проактивному назначению пособий, пенсионеры рискуют недополучить законные средства, если вовремя не подадут необходимые документы.

Существует категория доплат, компенсаций и субсидий, требующих персонального рассмотрения. Для их оформления необходимо обратиться с заявлением и предоставить подтверждающие документы.

Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания, — привел пример Тумин.

Аналогичный порядок действует и для получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются, если соответствующие расходы превышают установленный в регионе порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве, например, от 3 до 10%.

Кроме того, заявление необходимо для единовременного получения накопительной части пенсии, что актуально, когда ежемесячная выплата не превышает 1525 рублей. Многие региональные льготы также требуют активных действий со стороны пенсионера. Эксперты рекомендуют заранее уточнять в отделениях СФР перечень выплат, которые назначаются исключительно по заявлению.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России нет никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста. Парламентарий отметила, что сейчас у граждан РФ есть выбор: они могут выйти на пенсию или продолжать работать и копить пенсионные балы.