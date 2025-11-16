В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста

В России нет никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий отметила, что сейчас у граждан РФ при достижении пенсионного возраста есть выбор. Они могут выйти на пенсию или продолжать работать и копить пенсионные балы, пояснила она.

Ни в коем случае [не предлагала повысить пенсионный возраст]. Более того, нет абсолютно никаких предпосылок для увеличения пенсионного возраста. Внезапно появилась информация, что якобы в скором времени страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Я пояснила, почему этого не будет, потому что сегодня, согласно действующей норме закона, гражданин имеет право выбрать. Он уйдет на пенсию при наступлении пенсионного возраста. Или он будет продолжать работать, но получать пенсию. В этом случае за каждый год работы ему прибавится три индивидуальных пенсионных коэффициента, но не более трех, — объяснила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что граждане также могут получать зарплату, но при этом отсрочить пенсионные выплаты. Она отметила, что это действующая норма, а не новая инициатива.

Если человек отсрочит выход на пенсию на пять лет, пенсия будет увеличена практически на 40%. А если на 10 лет, то больше, чем в два раза. Но нужно понимать, что в этот период он не будет получать пенсию. Фактически это давно действующая норма. Никакой законодательной инициативы здесь нет. Просто я объяснила, почему нельзя проактивно назначить пенсию: гражданин должен иметь право выбора — либо получать ее и прибавлять только заработную плату к своим доходам, но тогда это будет максимум три балла. Либо отсрочить получение и получить больше в дальнейшем, — резюмировала Бессараб.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов указал на необходимость правового урегулирования процедуры досрочного выхода на пенсию. По его мнению, требуется расширение учитываемых периодов стажа работы для реализации соответствующих прав граждан.