Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 14:54

В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста

Депутат Бессараб: в России нет предпосылок для повышения пенсионного возраста

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России нет никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий отметила, что сейчас у граждан РФ при достижении пенсионного возраста есть выбор. Они могут выйти на пенсию или продолжать работать и копить пенсионные балы, пояснила она.

Ни в коем случае [не предлагала повысить пенсионный возраст]. Более того, нет абсолютно никаких предпосылок для увеличения пенсионного возраста. Внезапно появилась информация, что якобы в скором времени страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Я пояснила, почему этого не будет, потому что сегодня, согласно действующей норме закона, гражданин имеет право выбрать. Он уйдет на пенсию при наступлении пенсионного возраста. Или он будет продолжать работать, но получать пенсию. В этом случае за каждый год работы ему прибавится три индивидуальных пенсионных коэффициента, но не более трех, — объяснила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что граждане также могут получать зарплату, но при этом отсрочить пенсионные выплаты. Она отметила, что это действующая норма, а не новая инициатива.

Если человек отсрочит выход на пенсию на пять лет, пенсия будет увеличена практически на 40%. А если на 10 лет, то больше, чем в два раза. Но нужно понимать, что в этот период он не будет получать пенсию. Фактически это давно действующая норма. Никакой законодательной инициативы здесь нет. Просто я объяснила, почему нельзя проактивно назначить пенсию: гражданин должен иметь право выбора — либо получать ее и прибавлять только заработную плату к своим доходам, но тогда это будет максимум три балла. Либо отсрочить получение и получить больше в дальнейшем, — резюмировала Бессараб.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов указал на необходимость правового урегулирования процедуры досрочного выхода на пенсию. По его мнению, требуется расширение учитываемых периодов стажа работы для реализации соответствующих прав граждан.

Светлана Бессараб
депутаты
пенсии
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.