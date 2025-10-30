Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:52

Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам

Автоэксперт Шапарин: купленные на сером рынке машины обойдутся дороже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все больше автомобилистов жалуются на требование доплатить утильсбор за машины, ввезенные в течение этого года, рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Сумма может достигать нескольких миллионов. По его словам, с такими ситуациями сталкиваются водители, купившие авто по «серым» схемам.

Люди, которые пытались приобрести машину подешевле, сталкиваются по факту с тем, что приобретают машину дороже, чем она могла бы быть. Мы годами предупреждали всех автомобилистов через все возможные СМИ, что нельзя покупать машины, которые приехали в Российскую Федерацию через страны ЕАЭС, — рассказал Шапарин.

Автоэксперт объяснил, что сейчас доплату начисляют за машины, ввезенные в страну по разным схемам, в том числе через Армению, Киргизию и Казахстан. Он призвал покупать только авто, которые являются юридически чистыми, так как любые «серые» схемы могут привести к переплатам.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что покупка автомобиля до повышения утильсбора не является инвестицией, поскольку не гарантирует последующего роста стоимости машины. Он пояснил, что любые временные колебания цен на рынке быстро нивелируются после адаптации к новым ставкам.

