Салат «Морская жемчужина» на новогодний стол: готовится 15 минут, обалденно вкусный и необычный. Это блюдо станет настоящей жемчужиной вашего праздничного стола! Нежные крабовые палочки, ароматный морской коктейль и сливочный сыр создают удивительную гармонию вкусов, а икорная шапка придает ему по-настоящему праздничный вид.

Начните с подготовки ингредиентов: 4 отварных яйца натрите на средней терке. 200 грамм крабовых палочек нарежьте тонкой соломкой. Около 180 грамм вареного или маринованного морского коктейля из баночки (кальмары, мидии, осьминоги) промокните салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу. 100 грамм твердого сыра натрите на мелкой терке. Теперь соберите салат слоями: сначала крабовые палочки, затем морской коктейль, яйца и сыр. Каждый слой аккуратно промазывайте майонезом. Верхний слой украсьте имитированной икрой и веточками свежего укропа. Дайте салату 20-30 минут пропитаться в холодильнике — и ваше кулинарное произведение готово покорять сердца гостей!

