В Афинах ввели один запрет из-за визита Зеленского В Афинах ввели запрет на митинги в связи с приездом Зеленского

Власти Греции ввели запрет на проведение митингов и собраний в центре Афин и прилегающих районах в связи с ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского, передает греческий телеканал ERT-news. Уточняется, что ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00 по местному времени в воскресенье, 16 ноября в муниципалитете Афин, а также в районах Филотеи и Халандри, где расположено посольство Украины.

Проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений, — подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее выяснилось, что Зеленский совершит срочный визит в Грецию для переговоров с местным премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Основной темой обсуждения станет передача украинской стороне зенитных систем ПВО Patriot и истребителей Mirage. Киев рассчитывает получить две батареи комплексов ПВО из шести имеющихся у Греции.

Тогда же заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предположил, что Зеленский внезапно принял решение посетить Грецию, чтобы встретиться с «подельниками по коррупции». По его мнению, в последнее время у Киева «слишком уж подгорает» из-за скандалов.