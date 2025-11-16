Германия может вернуться к энергосотрудничеству с Россией Котре: энергосотрудничество России и Германии может возобновиться через 10 лет

Энергетическое сотрудничество между Россией и Германией может быть восстановлено в течение следующего десятилетия, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. По его словам, в текущих условиях страна переживает процесс деиндустриализации без доступа к российским ресурсам.

Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение 10 лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия не может гарантировать, что санкции против России будут действовать через год, заявила представитель ЕК Ана Кайза Итконен на брифинге в Брюсселе. Так она ответила на вопрос, освободят ли Венгрию от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана под названием REPowerEU. Он заключается в отказе от потребления ископаемого топлива из РФ до 2030 года.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон предоставил Будапешту бессрочное освобождение от санкций на поставки российской нефти и газа. Таким образом он опроверг распространяемую СМИ информацию о временном характере данного исключения, подчеркнув его постоянную основу.