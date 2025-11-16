Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 04:34

Германия может вернуться к энергосотрудничеству с Россией

Котре: энергосотрудничество России и Германии может возобновиться через 10 лет

Штеффен Котре Штеффен Котре Фото: Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Энергетическое сотрудничество между Россией и Германией может быть восстановлено в течение следующего десятилетия, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. По его словам, в текущих условиях страна переживает процесс деиндустриализации без доступа к российским ресурсам.

Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение 10 лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия не может гарантировать, что санкции против России будут действовать через год, заявила представитель ЕК Ана Кайза Итконен на брифинге в Брюсселе. Так она ответила на вопрос, освободят ли Венгрию от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана под названием REPowerEU. Он заключается в отказе от потребления ископаемого топлива из РФ до 2030 года.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон предоставил Будапешту бессрочное освобождение от санкций на поставки российской нефти и газа. Таким образом он опроверг распространяемую СМИ информацию о временном характере данного исключения, подчеркнув его постоянную основу.

энергоресурсы
Россия
Германия
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Украинские военные попытались прорваться в Купянск
Киев стал опасным местом для Зеленского
Офицер ВМС раскрыл число погибших на Украине наемников из Бразилии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября
В России кратно увеличат штрафы за борщевик на участке
Три российских аэропорта закрыли небо
Крем-чиз на сливочном масле — готовлю десерты лучше, чем в кондитерской!
Фидан назвал цену, которую платит ЕС за санкции против России
Роспотребнадзор объяснил, как распознать первые признаки герпеса
Мошенники начали использовать геоданные россиян
Германия может вернуться к энергосотрудничеству с Россией
Развод с Абрамовым, имущество на 10 млрд, сын: как живет певица Алсу
ВСУ устроили массированную атаку на Донецк
Власти Волгограда распорядились помочь жителям после атаки БПЛА
В Госдуме раскрыли способ увеличения пенсии более чем вдвое
Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ
Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей
В Афинах ввели один запрет из-за визита Зеленского
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.