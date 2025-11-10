«Через год»: на Западе раскрыли неудобную правду о санкциях против России Член ЕК Итконен: неизвестно, как долго будут действовать санкции против России

Европейская комиссия не может гарантировать, что санкции против России будут действовать через год, заявила представитель ЕК Ана Кайза Итконен на брифинге в Брюсселе. Так она ответила на вопрос, освободят ли Венгрию от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана под названием REPowerEU. Он заключается в отказе от потребления ископаемого топлива из РФ до 2030 года, передает РИА Новости.

Я не могу дать оценку тому, какой будет ситуация с любым режимом санкций. Мы не знаем, будут ли действовать санкции через год, — подчеркнула Итконен.

Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза против России обошлись Болгарии в €15–20 млрд. Как отметил депутат парламента страны, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов, часть этих денег государство потеряло в туристической сфере. Кроме того, Болгария понесла убытки из-за необходимости закупать ядерное топливо в другом месте.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон предоставил Будапешту бессрочное освобождение от санкций на поставки российской нефти и газа. Таким образом он опроверг распространяемую СМИ информацию о временном характере данного исключения, подчеркнув его постоянную основу.