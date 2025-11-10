Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 16:50

«Через год»: на Западе раскрыли неудобную правду о санкциях против России

Член ЕК Итконен: неизвестно, как долго будут действовать санкции против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия не может гарантировать, что санкции против России будут действовать через год, заявила представитель ЕК Ана Кайза Итконен на брифинге в Брюсселе. Так она ответила на вопрос, освободят ли Венгрию от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана под названием REPowerEU. Он заключается в отказе от потребления ископаемого топлива из РФ до 2030 года, передает РИА Новости.

Я не могу дать оценку тому, какой будет ситуация с любым режимом санкций. Мы не знаем, будут ли действовать санкции через год, — подчеркнула Итконен.

Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза против России обошлись Болгарии в €15–20 млрд. Как отметил депутат парламента страны, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов, часть этих денег государство потеряло в туристической сфере. Кроме того, Болгария понесла убытки из-за необходимости закупать ядерное топливо в другом месте.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон предоставил Будапешту бессрочное освобождение от санкций на поставки российской нефти и газа. Таким образом он опроверг распространяемую СМИ информацию о временном характере данного исключения, подчеркнув его постоянную основу.

санкции
Россия
Еврокомиссия
энергоресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Боярский высказался о вероятном отключения Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Тарасова раскрыла, зачем российских фигуристов внесли в базу «Миротворца»
Стало известно, на сколько в РФ участились смертельные ДТП с участием детей
Автоэксперт рассказал, чем почистить машину от снега вместо щетки
Директор магазина зарезал подчиненную во время застолья
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.